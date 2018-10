Siracusa, Stonewall Lgbt compie 10 anni

L’8 ottobre del 2008, fondata da Tiziana Biondi e Andrea Intagliata, insieme ad un gruppo di volontari ed attivisti siracusani, nasceva Stonewall GLBT Siracusa, tra gli obiettivi della neonata associazione di volontariato no profit, la difesa dei diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali e la sensibilizzazione e diffusione di una cultura del rispetto delle differenze.

Domani a partire dalle 17 nella sala Arci di Piazza Santa Lucia si terrà una festa durante la quale sarà tracciato un bilancio dei dieci anni appena trascorsi e saranno presentati i progetti in cantiere da Alessandro Bottaro, attuale presidente e Tiziana Biondi, attivista storica del panorama glbt siracusano ed ex presidente di Stonewall.