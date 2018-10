Siracusa, D'Aquila riconfermato segretario regionale Filctem

Giuseppe D’Aquila 42 anni di Catania è stato confermato segretario generale della Filctem Cgil Sicilia, la federazione dei lavoratori della chimica, dell’energia e del tessile, durante il congresso che si è tenuto a Siracusa.

Il segretario della Filctem siciliana chiede un “piano strategico straordinario” che consenta alla Sicilia “di cogliere le opportunità che si offrono con i cambiamenti in corso, per garantire un futuro industriale da protagonista alla nostra regione”. L’auspicio espresso durante il congresso è la modifica in tempi rapidi del concetto di bonifica: "Non può essere considerata come mero risarcimento del territorio. Le bonifiche- ha sottolineato D’Aquila- devono essere propedeutiche alla reindustralizzazione del territorio e le compensazioni non devono più servire ai sindaci per costruire piazze e fontane. Bisogna piuttosto orientare le risorse alla progettualità e alla ridefinizione industriale dei territori".

Tra le opere da realizzare nel Siracusano viene citato l’impianto di polietilene a Priolo con Versalis e l’impianto di paraffine alla Sasol.

"A Siracusa l’obiettivo generale - afferma D'Aquila - deve essere quello di gestire il periodo di transizione, dovuto alla riduzione consistente del consumo di idrocarburi in Europa, tentando di radicare le aziende sul territorio con processi industriali che guardano alla sostenibilità in modo strategico".