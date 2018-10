Torna l'ora solare, lancette indietro di un'ora

Dopo sette mesi di ora legale, questa notte tornerà l'ora solare: alle 3.00 si dovranno spostare un'ora indietro le lancette degli orologi. L'ora legale sarà di nuovo in vigore dal prossimo 31 marzo 2019.

Secondo le stime preliminari registrate da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, dal 25 marzo 2018, grazie proprio a quell'ora quotidiana di luce in più che ha portato a posticipare l'uso della luce artificiale, l'Italia ha risparmiato complessivamente 554 milioni di kilowattora per un risparmio economico pari a circa 111 milioni di euro.