Continua l'esodo dei siracusani all'estero, oltre 42.000 iscritti all'Aire: partono anche interi nuclei familiari

Sono 42.987 i cittadini della provincia di Siracusa che ormai hanno lasciato la terra d'origine per trasferirsi in un Paese straniero e si sono iscritti all'Aire, l'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero. Il dato emerge dalla XIII edizione del Rapporto "Italiani nel Mondo 2018" della Fondazione Migrantes. A questi si devono aggiungere coloro che invece non comunicano nulla all'Aire e che farebbero lievitare oltremodo il dato.

Si tratta di un esodo che non accenna a diminuire e che coinvolge non solo i giovani, ma, da quello che si legge nel Rapporto anche interi nuclei familiari alla ricerca di migliori condizioni di lavoro e di vita.

In Sicilia comunque la provincia di Siracusa è tra quelle che contano meno residenti all'estero: nella graduatoria regionale occupa il penultimo posto, dietro di lei solo la provincia di Ragusa con 29.654. Prima assoluta la provincia di Agrigento con 154.979 persone che hanno deciso di trasferirsi all'estero; seguono Catania con 123.367; Palermo 121.741; Messina 87.711; Enna 77.624; Caltanissetta 73.121; Trapani 44.772.