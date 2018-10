Priolo, paura nella zona industriale: principio di incendio all'Isab

Principio di combustione oggi all'impianto CR35 di Isab Impianti nord, nel polo petrolchimico di Priolo, nel Siracusano. Come riferito dalla stessa società "l'evento ha avuto origine in prossimità di un pozzetto afferente al sistema di fogna oleosa. Il sito è oggetto di lavori di manutenzione generale straordinaria: gli impianti erano già fermi. L'evento è rimasto confinato nel reparto interessato: tutto il personale presente è stato fatto allontanare per precauzione. Non si sono verificati danni a persone o cose".

(ANSA)