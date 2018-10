Siracusa, via Ascari chiusa al transito veicolare perché dissestata

Via Ascari "strada dissestata", ragion per cui con un'ordinanza del settore Mobilità e Trasporti del Comune di Siracusa, è stata chiusa al transito, ad eccezione del traffico locale, nel tratto interposto tra il primo sottopasso e la rotatoria della SS 124 in entrambi i sensi di marcia.

L'ultimo sopralluogo effettuato il 24 ottobre scorso ha messo in evidenza la pericolosità della strada per la circolazione veicolare. E a conferma che la strada fosse da tempo in pessime condizioni, lo dimostra lo striscione che qualcuno ha apposto sul guard rail che si trova all'inizio della strada e che apostrofa la strada come "via della vergogna".