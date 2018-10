Siracusa, nuovo ospedale: MdP chiede un consiglio comunale aperto

"Rimettere in discussione la delibera del 7 luglio 2017 con la quale il Consiglio Comunale di Siracusa individuò l’area dove realizzare il nuovo ospedale significa fare ripiombare il tutto nella palude delle incertezze, dei tempi indefiniti con il rischio reale di perdere del tutto i finanziamenti". Così Pippo Zappulla e Ninni Gibellino di Articolo Uno MdP intervengono a seguito delle recenti dichiarazioni del Presidente della Regione, Musumeci sulla necessità di individuare al più presto un'area dove realizzare la nuova struttura sanitaria nel capoluogo.

Da qui, e per fugare ogni dubbio, la richiesta di convocare un Consiglio Comunale aperto alla presenza dell’Assessore Regionale Razza e dell’Asp di Siracusa in una sorte di apertura di Conferenza di Servizio.

"Questa - concludono Zappulla e Gibellino - sarebbe l'occasione per capire lo stato dell’arte, comprendere se e dove eventualmente insistono ostacoli per affrontarli e superarli".