Augusta, inagibile la Guardia medica di via Megara: disposto trasferimento al Muscatello

E' stata disposta, dal Comune di Augusta, l'inagibilità dei locali della Guardia medica di via Megara. Per questo motivo il servizio è stato temporaneamente trasferito nei locali del Punto di primo intervento al piano terra del nuovo padiglione dell’ospedale Muscatello, adiacente al Pronto soccorso.

A confermare la notizia è l'Asp.

I pazienti che ne avessero necessità potranno contattare al cellulare il medico di guardia reperibile al n. 3357735777 e telefonare al n. 0931 989906 del PPI mentre per il numero della Guardia medica 0931 521277 nelle prossime ore sarà attivo il trasferimento di chiamata alla nuova sede.