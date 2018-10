Camera di Commercio Catania, Ragusa, Siracusa: Codacons "Il presidente Agen tiri fuori lo statuto"

Dopo la formale diffida inviata dal Codacons al Ministero dello sviluppo economico (MISE) e al Presidente della Regione Siciliana, con la quale l'associazione dei consumatori chiede di disporre lo scioglimento della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale, per violazione delle norme vigenti, in particolare la mancanza dello statuto, Pietro Agen, presidente della Super Camera di Commercio ha dichiarato:

“Il fatto che manchi uno statuto è una doppia sciocchezza perché di statuti tecnicamente ne abbiamo addirittura tre, perché ogni camera di commercio aveva un suo statuto. In questi casi è previsto che in sede di fusione si applichi, in attesa di arrivare all’approvazione definitiva, lo statuto della Camera di Commercio di maggiori dimensioni, ovvero quella di Catania. Cosa che stiamo puntualmente facendo…….”

Passa al contrattacco il Codacons che Codacons lancia il guanto di sfida a Pietro Agen

“Ci fa piacere apprendere che la Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa da tempo applica un suo statuto, peccato però che nessuno ne sapesse nulla – afferma Giovanni Petrone Presidente Regionale Codacons - "Sicuramente il presidente Agen non avrà alcun problema a rendere pubblici gli atti amministrativi sulla base dei quali è stato adottato lo statuto della Camera di commercio catanese, atti che il Codacons valuterà minuziosamente e, in caso di illegittimità, impugnerà nelle sedi opportune al fine di ottenerne l’annullamento” – conclude Petrone.