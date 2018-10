Siracusa, furto di materiale ferroso: due arresti in flagranza di reato

Sono stati sorpresi, dalla Polizia di Stato, mentre asportavano delle strutture in ferro zincato utilizzate per la costruzione di serre per ortaggi, in contrada Tremmilia. Arrestati, in flagranza di reato, per furto di materiale ferroso Sebastiano Lorefice, 41 anni, e Christian Gugliotta, 29 anni, entrambi siracusani già noti alle forze dell'ordine.