Augusta, trovato in possesso di 47 grammi di marijuana: arrestato

La Polizia di Stato di Augusta ha arrestato Daniele Pitruzzello, 35 anni, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

L'uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 47 grammi di marijuana, già suddivisa in singole dosi e pronte alla vendita.

Il 35enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.