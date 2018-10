Noto, trasporto turistico senza licenza: denunciati in 2 per esercizio abusivo della professione

Offrivano abusivamente un servizio di autobus per il trasporto di turisti alloggiati in strutture alberghiere, senza alcuna licenza. Per il reato di esercizio abusivo della professione, la Polizia di Stato di Noto ha denunciato una donna, 45 anni, residente in provincia di Pisa e H.A.W., 60 anni, egiziano, residente a Firenze