Siracusa, Resto al Sud: come fare impresa. Venerdì a Confindustria

Sarà presentata lunedì 29 ottobre alle 9.30, nelle sede di Confindustria Siracusa, Resto al Sud, la misura agevolativa del MISE, gestita da Invitalia, che promuove la costituzione di nuove imprese di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti nelle regioni del Mezzogiorno che non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento.

Ad aprire e coordinare i lavori Giuseppe Giardina Papa – Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Siracusa.

A presentare la misura interverranno Francesco Ungaro – Area Politiche Regionali e Coesione Territoriale di Confindustria e Anna Maria Maida di Invitalia.

A seguire Paola Di Rosa – Sella Lab - esaminerà gli strumenti a supporto di Resto al Sud e delle start up e Fabio Montesano – Amministratore Delegato Fidimed - tratterà il tema del ruolo del Confidi a sostegno del Micro Credito.

Dei giovani che si scommettono nel fare impresa parleranno Giovanni Grasso – Vice Presidente della Fondazione Val Di Noto (che ha promosso l’Incubatore Eureka 3.0) e Fabio Moschella – Assessore alle Attività Produttive del Comune di Siracusa - che presenterà il Bando per le Start Up del Comune di Siracusa.

Dopo il dibattito, le conclusioni saranno di Diego Bivona – Presidente di Confindustria Siracusa.