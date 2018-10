Siracusa, maltempo: disposti i controlli su viabilità in provincia

A lavoro i tecnici del settore viabilità del Libero consorzio di Siracusa, a seguito dell'onda di maltempo che si è abbattuta nei giorni scorsi in provincia.

Disposti i sopralluoghi sulla provinciale Buccheri-San Giovanni (territorio di Buccheri), sulla Cassaro-Cozzo Bianco-Buscemi (SP 40 e 45, territorio di Cassaro-Ferla), sulla Francofonte-Scordia, sulla Lentini-Scordia, al Biviere di Lentini e sulla provinciale Reina-Rappi, chiusa al transito per la grave inondazione. Le squadre di Siracusa Risorse e di una ditta di fiducia hanno lavorato con impegno per eliminare le prime criticità e ripristinare il transito.

Il Libero Consorzio sta monitorando le condizioni di undici strade provinciali: la Noto-Giarratana, la Renna-Spolveria, il tratto Avola-Calabernardo, Cava di Ruglio-Casa Granieri, Rosolini-Pachino, Cozzoflua-Scivolaneve, Pachino-Maucini, Palazzolo Testa dell’acqua, Bimmisca-Agliastro, Avola Manghisi e Avola-Bochini-Noto e a breve inizieranno i lavori per ripristinare la normale viabilità.