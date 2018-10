Siracusa, lunedì 29 ottobre “Vittorini celebration Day“

Il 29 ottobre alle 15 si terrà la manifestazione “Vittorini celebration Day “, organizzata dall’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini”di Siracusa, durante la quale sarà proiettato il cortometraggio “Sei come me…” realizzato lo scorso anno, nel mese di marzo, in occasione del progetto “ Ciak…si gita!” svolto in Campania. Un’ esperienza, quella del viaggio d’ istruzione in Campana che ha dato ai ragazzi la possibilità di scoprire le bellezze del Cilento e di approcciare l'arte del Cinema attraverso tematiche di attualità.

Il cortometraggio, girato in un giorno dai ragazzi sotto la direzione del regista Gianni Petrizzo, aveva come tema l’ integrazione di un alunno straniero in una classe. Il soggetto è stato scritto dalla studentessa Chiara Pisano e tutti i ragazzi hanno poi partecipato alla realizzazione del cortometraggio ad Agropoli, chi come protagonista, chi come comparsa, chi come aiuto regista o tecnico del suono.

Il 28 settembre al Cine Teatro di Napoli la premiazione dei cortometraggi vincitori, alla quale ha partecipato la prof.ssa Pascail e la dirigente Giuffrida. I premi sono stati consegnati dalla madrina del Festival, l’attrice Rosalia Porcaro e l’istituto Vittorini ha vinto il premio “miglior attore” per il protagonista Niccolò Fava.