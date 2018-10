Ferrovie, fermata Bicocca: richiesta eliminazione passaggio a livello che taglia Augusta

E' stato presentato in commissione Trasporti della Camera il parere allo schema di Contratto di Programma 2017-2021 tra ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana.

Per la provincia di Siracusa Paolo Ficara, parlamentare M5s, ha voluto inserire con carattere di urgenza, grazie anche alla collaborazione del sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro, "la variante della linea ferroviaria che mira ad eliminare il passaggio a livello della città di Augusta e consentire il collegamento con il porto. Oltre ad interventi di reale potenziamento, velocizzazione ed elettrificazione del collegamento verso Ragusa".

Paolo Ficara non nasconde la sua soddisfazione. “E’ solo un primo passo, lo sappiamo, ma è un primo passo che ci fa invertire la rotta rispetto al passato. Finalmente la politica ha il coraggio di aggredire e rinunciare a opere faraoniche per dare infrastrutture utili ai cittadini. Finalmente investiamo con ragionevolezza e utilità i soldi degli italiani, perché la qualità dei trasporti è lo specchio della qualità della vita dei cittadini di un Paese”.

Per quanto riguarda la Sicilia, che ha occupato un’ampia parte dell’intero parere, dato il ritardo infrastrutturale cronico, "gli interventi più significativi riguardano la richiesta di anticipare a questo contratto di programma le somme per la progettazione di tutti i lotti della nuova linea Catania-Palermo, in modo tale da raggiungere l’obiettivo di avere entro il 2024 un collegamento veloce che colleghi il capoluogo di regione con la città etnea".