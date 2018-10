Sisma 6.8 in Grecia, avvertito anche a Siracusa

E' stato avvertito su tutta la zona Ionica della Sicilia il sisma che questa notte ha colpito il Peloponneso, in Grecia. Il sisma è stato registrato dalle Ingv alle 00:54 ad una profondità di 10 km per un'intensità di 6.8

L'epicentro del terremoto è stato localizzato nel mar Ionio, a 38 km dall'isola di Zacinto.

Siciliani spaventati da Messina a Siracusa, in particolare forte allarme a Ragusa.