Cina, una donna accoltella bambini: 14 feriti

La polizia di Chongqing ha reso noto che 14 bambini sono stati feriti in un attacco perpetrato da una donna armata di coltello vicino a un asilo della megalopoli nella Cina centrale. La notizia, postata sul sito Weibo (il Twitter locale) della polizia, è stata subito ripresa dai media cinesi secondo cui i feriti sono stati portati in ospedale per le cure e i controlli necessari, mentre non sarebbero ancora chiare le loro condizioni. L'autrice del gesto, di 39 anni, è stata identificata solo con il cognome Liu.