Avola, omicidio Loredana Lopiano: sarà effettuata la perizia psichiatrica su Giuseppe Lanteri

Giuseppe Lanteri, il 19enne accusato dell'omicidio di Loredana Lopiano, l'infermiera del reparto oncologia dell'ospedale Di Maria di Avola, sarà sottoposto a perizia psichiatrica. La Procura ha accolto l'istanza presentata dal legale del giovane, l'avvocato Antonino Campisi.Il legale sin dal primo colloquio con Lanteri aveva avanzato perplessità sullo stato del giovane, che durante l'interrogatorio di garanzia aveva ammesso le proprie responsabilità ma non era riuscito a ricostruire la dinamica dell'accaduto né la ragione dell'aggressione che ha causato la morte della madre della sua ex fidanzata.

Adesso sarà nominato un perito per l'incidente probatorio che si terrà il 28 novembre davanti al gip Carla Frau a due mesi dalla morte della 47enne, avvenuta sull'uscio di casa sua in via Savonarola.

Soddisfatto l'avvocato Campisi che peraltro è anche convinto dell'incompatibilità del regime carcerario con lo stato psicologico di Lanteri, apparso specie all'inizio molto provato.