Siracusa, Messina e Castagnino presidenti della quarta e quinta commissione

Sono Ferdinando Messina e Salvatore Castagnino i presidenti della quarta e della quinta commissione consiliare.

Messina (capogruppo di “Forza Italia Berliusconi per Siracusa”) ha riportato 7 voti come Laura Spataro (di “Fuori Sistema Siracusa”) eletta vicepresidente. La quarta commissione di occupa di: Personale, Polizia urbana, Viabilità, Protezione civile, Sport e tempo libero, Servizi demografici, Società partecipate, Decentramento.

Castagnino, capogruppo della lista “Siracusa protagonista con Vinciullo”, è stato eletto con 11 voti così come il suo vice Simone Ricupero del gruppo "Progetto Siracusa". La quinta commissione si occupa di Tributi, Bilancio, Contenzioso e Affari generali.

“Da subito al lavoro”, dichiara Castagnino. “Ho convocato la prima riunione per mercoledì prossimo ed invitato in quella sede il ragioniere generale al fine di venire a conoscenza in maniera ufficiale di quella che è la situazione del bilancio dell'Ente”.

“Adesso - dichiara la presidente del consiglio comunale, Moena Scala - il Consiglio è pronto ad affrontare una serie di scadenze, prime fra tutte quelle del bilancio e dei collegati. Mi piace infine ricordare l'elezione di due donne alla guida di altrettante Commissioni: un altro passo in avanti verso quella parità di genere che i colleghi hanno perfettamente interpretato".