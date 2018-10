Siracusa, al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale

E' cominciata lunedì 22 ottobre la campagna di vaccinazione antinfluenzale su tutto il territorio della provincia di Siracusa con la distribuzione del vaccino ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta che hanno aderito, oltre che a tutti gli ambulatori vaccinali territoriali.

La vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e gratuita per tutti i soggetti di età pari o superiore a 64 anni, per bambini oltre 6 mesi e adulti con malattie croniche dell’apparato respiratorio, malattie dell'apparato cardiocircolatorio, diabete, obesità e altre malattie metaboliche, insufficienza renale/surrenale cronica, malattie del sangue ed emoglobinopatie, tumori, malattie che comportino scarsa produzione di anticorpi, immunosoppressione da farmaci o da HIV, malattie croniche intestinali e da malassorbimento, epatopatie croniche, patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici e malattie neuromuscolari.

Il vaccino è somministrato gratuitamente, inoltre, a tutti i bambini e agli adulti ricoverati nelle strutture o comunità e alle gestanti, la cui vaccinazione è fortemente raccomandata nel secondo/terzo trimestre di gravidanza, in quanto si ridurrebbero i casi di aborto e prematurità e il neonato alla nascita risulterebbe protetto per l’influenza, nonché ai contatti stretti delle gestanti il cui parto è previsto nel periodo del picco influenzale e ai contatti stretti dei nuovi nati, fino al compimento del sesto mese di vita.

Insieme con l’antinfluenzale l'Asp raccomanda la somministrazione del vaccino antipneumococcico e, da quest’anno, anche la somministrazione del vaccino antizoster a tutti i soggetti a rischio per patologia a partire dai 50 anni affetti da diabete mellito, patologie cardiovascolari, broncopneumopatia cronico ostruttiva e destinati a terapia immunosoppressiva e a tutti i soggetti di età compresa fra i 65 e i 75 anni.

I vaccini possono essere somministrati negli ambulatori dei medici di famiglia e negli ambulatori vaccinali. Nel capoluogo l'ambulatorio di vaccinazione è dedicato alla vaccinazione antinfluenzale i martedì e i giovedì senza prenotazione fino al 28 febbraio 2019.