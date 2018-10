Siracusa, parte da oggi il corso di disegno grafico in biblioteca comunale

Via al terzo corso in biblioteca comunale. Così l'Amministrazione si pone l'obiettivo della cittadinanza partecipata e la valorizzazione della biblioteca comunale di via Santi Coronati. Comincia oggi il corso (gratuito) di disegno grafico.

Il corso è articolato in 10 lezione, il corso durerà fino a novembre. Le ultime lezioni vedranno l'intersezione fra il disegno e la lettura: il laboratorio condotto ogni martedì da Salvo Gennuso proporrà la lettura di pagine de “La garibaldina” di Elio Vittorini, e sarà finalizzato all'illustrazione grafica del testo. Gli elaborati che saranno ritenuti meritevoli faranno parte di una specifica mostra nell'ambito della terza edizione della “Settimana di Vittorini”.

“Se l'edizione di quest'anno celebrerà Vittorini- ha concluso Granata- quella del 2019 potrebbe essere dedicata ad Enzo Maiorca, un altro grande siracusano che anche da un punto di vista antropologico ben si presta ad essere illustrato”.