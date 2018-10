Rosolini, nascondeva in casa 4 grammi di cocaina: arrestato

Prima le indagini, poi la perquisizione personale e domiciliare, e infine il ritrovamento della droga. E' successo ieri a Rosolini, dove i Carabinieri di Noto hanno arrestato, in flagranza di reato, Giuseppe Conte, 30 anni, già noto alle forze di polizia, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

All'interno di casa dell'uomo sono stati trovati 4 grammi di cocaina, suddivisa in 21 dosi. L'uomo è stato sottoposto in regime degli arresti domiciliari