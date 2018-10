Siracusa, start up: il 30 ottobre si insedia la Commissione esaminatrice

Si insedierà martedì 30 ottobre alle 9.30, nella sede dell'assessorato alle Attività produttive di via De Caprio 57, al quarto piano, la Commissione esaminatrice dei progetti presentati per il V avviso pubblico per le “Start Up”.

Subito dopo la Commissione, in seduta pubblica, procederà alla verifica dei plichi pervenuti, ed all'esame della documentazione amministrativa prodotta ai fini dell'ammissione alla fase successiva.