Siracusa, rompe vetro della Circoscrizione S. Lucia: denunciato

In evidente stato di agitazione, e a torso nudo, si scagliava contro la porta dell’ingresso degli uffici comunali della Circoscrizione Santa Lucia danneggiandone il vetro con un lucchetto.

E' successo ieri a Siracusa. Sul posto la Polizia di Stato ha denunciato A.M., siracusano, 59 anni, per il reato di danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetto atto ad offendere.