Floridia, prosegue “Dopo la scuola Solidale”

Il progetto “Dopo la scuola - Floridia Solidale” continuerà a sostenere i minori in difficoltà, coordinato ancora dall’Associazione Ninphea. È quanto sottoscritto tra Comune, Istituto comprensivo “E. De Amicis” e l’associazione Ninphea con la firma di un apposito protocollo d’intesa.

Ciò permetterà il potenziamento e il sostegno didattico-culturale, sportivo, artistico e personale di minori in età scolare in difficoltà. Le attività extrascolastiche si svolgeranno nelle aule del plesso Fava, tre pomeriggi a settimana.

Per Floridia si prospetta un’'"Azionesolidale.it”, grazie alla rete creata con altre associazioni, affinché chi non può permetterselo possa svolgere musica, sport, teatro, danza.