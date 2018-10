Pacchi bomba recapitati a Obama, Clinton e alla Cnn

Alcuni ordigni sono stati inviati agli uffici degli ex presidenti statunitensi Clinton e Obama. Un terzo pacco bomba è stato mandato all'ex n.1 della Cia John Brennan (spesso ospite come commentatore presso la Cnn), negli studi dell'emittente al Time Warner Center di New York, che è stato evacuato. Smentita invece la notizia di un ordigno indirizzato alla Casa Bianca. Per i servizi segreti si tratta della stessa mano che ha inviato un analogo pacco esplosivo al finanziere George Soros. Indaga l'Fbi, la Casa Bianca condanna: 'Atti ignobili'. Il presidente Usa, Donald Trump, attacca anche i media invitandoli a "cessare le ostilità". E poi promette: "troveremo i resonsabili". Intanto l'Fbi tratta l'episodio come "terrorismo interno". Un secondo pacco sospetto era diretto alla deputata Maxine Waters.