Manovra, il Governo non fa passi indietro dopo bocciatura Ue

La manovra non cambia. Dopo la bocciatura dell'Ue al provvedimento il governo italiano tira dritto. Lo puntualizza il leader della Lega Matteo Salvini. "Da Bruxelles possono anche mandare 12 letterine, ma la manovra non cambia", ha ribadito il ministro dell'Interno E ancora: "I rilievi di Mattarella? Terremo conto di tutto, ascolteremo tutti ma nessuno mi riuscirà a far tornare indietro sulla legge Fornero. E neanche sul deficit/pil.

Anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria evidenzia che "per ora non ci sono dei motivi - risponde - perché pensiamo che la manovra sia corretta. E' corretta perché il contesto economico è cambiato da giugno ad oggi.