Cantiere Siracusa: "Attivare il servizio raccolta pannolini, pannoloni e assorbenti"

Il Comune di Siracusa non si è ancora dotato di un servizio per la raccolta specifica dei prodotti assorbenti per la persona, come ad esempio pannolini, pannoloni e assorbenti usati, "trascurando la gravità di una carenza che condiziona fortemente le nostre abitudini" - dice Gianluca Scrofani di Cantiere Siracusa e i consiglieri comunali Tonino Trimarchi, Chiara Catera, Sergio Bonafede e Giuseppe Impallomeni.

"Si pensi, infatti, al disagio delle famiglie con bambini e persone allettate, che devono conferire pannolini e pannoloni sporchi nell'indifferenziato, che viene raccolto solo due volte a settimana. - dicono - Per evitare che i pannolini, pannoloni e assorbenti restino a lungo in casa, molti comuni introducono il servizio di raccolta differenziata dedicato, pur non potendo avviare a riciclo tali rifiuti.

Attuando questo sistema, si ridurrebbe la quantità di secco indifferenziato, nel quale attualmente confluiscono questi rifiuti, e quindi la frequenza di raccolta, garantendo minore costo e una migliore qualità della vita".