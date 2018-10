Siracusa, eletti i presidenti delle prime due commissioni consiliari: Impallomeni e La Mesa

Sono stati eletti i presidenti delle prime Commissioni consiliari. Alla presidenza della I^ che si occupa di Lavori pubblici, Urbanistica e Patrimonio andrà Giuseppe Impallomeni di “Cantiere Siracusa”. Vice presidente sarà Andrea Buccheri di “Democratici per Siracusa”.

“Ringrazio i consiglieri per l'ampio consenso ricevuto. Sarò il presidente di tutta la Commissione che da subito dovrà mettersi al lavoro per recuperare il tempo perso. Ci sono tanti argomenti da discutere e poi portare in Consiglio. Penso che si potrebbe cominciare sin da lunedì”. Impallomeni ha ricevuto 7 voti, 3 sono andati a Pantano e 2 gli astenuti.

Presidente della II Commissione, Cultura, Turismo, Spettacolo, Scuola, Politiche giovanili, Servizi sociali e Pari Opportunità è stata eletta Pamela La Mesa esponente del PD e componente del gruppo consiliare “Progetto Comune”. Vice presidente sarà Gaetano Favara di “Amo Siracusa”.

Il neo presidente dopo l'elezione di questa mattina, ha già convocato la commissione per trattare di Asili Nido e Refezione scolastica ed ha invitato l'assessore Pietro Coppa.

“Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia nell'eleggermi presidente di questa commissione, che guarda al mondo del sociale e ai più deboli, attività da me sempre svolta quando guidavo la Circoscrizione Grottasanta”.

Il presidente La Mesa ha ottenuto 6 voti favorevoli, 5 contrari ed una scheda bianca.