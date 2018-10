Siracusa, venerdì incrociano le braccia gli addetti alla pulizia dei treni e stazioni

E' stato indetto per venerdì 26 ottobre, dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti, lo sciopero dei lavoratori dei servizi e complementari al servizio ferroviario.

Fermi per l'intero turno di lavoro gli addetti alla pulizia dei treni, stazioni e servizi accessori, dalle ore 9.

Tra i punti contro cui protestano:

- Le politiche di internalizzazione delle attività poste in essere da Trenitalia in Sicilia - SERVIZIO PORTENARIATO - ;

- i ritardi nei pagamenti delle imprese (vedi Euroservice);

- le richieste di ore in solidarietà che non tengono assolutamente conto delle prestazioni da effettuare – Mondus, Coopservice, Consorzio Work, Artemide - con una esplicita complicità della committenza Trenitalia ed RFI .

Per i servizi PRM ( Persone con Ridotta Mobilità), considerando la particolarità degli stessi, i lavoratori addetti a tali attività sono esonerati dall’adesione allo sciopero