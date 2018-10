Canicattini Bagni, orari prolungati al cimitero. Sospeso venerdì 2 Novembre il mercato settimanale

Il Comune di Canicattini Bagni ha disposto con propria Ordinanza gli orari di apertura e chiusura del Cimitero cittadino in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti.

Questi gli orari di apertura e chiusura del Cimitero:

- nei giorni 29 – 30 -31 Ottobre orario continuato dalle ore 07:30 alle ore 18:00;

- nei giorni 01 -02 Novembre orario continuato dalle ore 07:30 alle ore 18:00;

- giorno 09 Novembre orario continuato dalle ore 07:30 alle ore 17:00.

Come sempre, in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, per i giorni 31 Ottobre e 1-2 Novembre, come rende noto l’Assessore ai Servizi Cimiteriali, Salvatore Zocco, l’Amministrazione comunale attiverà il servizio di Bus navetta (seguendo il percorso via Vittorio Emanuele – via Garibaldi e le fermate Ast) per e dal Cimitero, mentre per nel pomeriggio del 2 Novembre, alle ore 16:00, sarà celebrata la S. Messa all’Altare della Cappella dell’ala nuova.

Inoltre, per Venerdì 2 Novembre, il Sindaco Marilena Miceli, con propria Ordinanza, ha disposto la sospensione del mercato settimanale al fine di garantire la sicurezza a quanti si recano al Cimitero, evitando disagi e intralci alla viabilità, considerato che l’area mercatale coincide con le principali arterie che conducono al Cimitero.