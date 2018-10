Melilli, tentato furto in negozio di abbigliamento: denunciate 2 donne

Erano riuscite a staccare il sistema di antitaccheggio utilizzando un magnete, e così stavano provando a rubare alcuni capi di abbigliamento, per un valore di circa 130 euro, all'interno del centro commerciale Auchan di Melilli.

A tentare il furto due donne siracusane, scoperte poi dai dipendenti del negozio. Le due avrebbero abbandonato la refurtiva per darsi alla fuga, ma sono state bloccate. La Polizia di Stato di Priolo Gargallo le ha denunciate per tentato furto aggravato e possesso di strumenti di effrazione. Si tratta di S.L., 29 anni e C.S., 22 anni, siracusane già note alle forze dell’ordine.