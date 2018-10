Siracusa, spaccio di droga in via Algeri: arrestato 29enne

E' stato trovato in possesso di 56 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, hashish e marijuana, già confezionate e pronte per lo spaccio. A finire in manette Gaetano Scariolo, 29 anni, siracusano, sottoposto ieri a perquisizione personale, dalla Polizia di Stato, nei pressi di via Algeri.

Addosso al giovane è stata trovata anche la somma di 172 euro, probabile provento dello spaccio.

Scariolo è stato posto agli arresti domiciliari.