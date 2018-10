Eurialo, dall’Holimpia arriva in prestito Elena Melluzzo

E' cresciuta nell'Holimpia Siracusa, Elena Melluzzo, palleggiatrice 18enne, adesso tesserata con l’Eurialo. Roster così completato in vista del campionato di serie C, al quale la squadra verdeblù parteciperà per il secondo anno consecutivo.

"Si tratta di un rinforzo importante per la nostra giovane formazione e – spiega il vicepresidente Salvo Corso – con Elena Melluzzo siamo certi di offrire al tecnico Viviana Olindo una giocatrice che potrà fornire il suo prezioso contributo per il raggiungimento della salvezza nel prestigioso campionato di C. Ci tengo particolarmente a ringraziare il presidente dell'Holimpia, Giuseppe Carpinteri, per il suo personale interessamento per ottenere il prestito dell’atleta. La collaborazione fattiva tra le nostre società non potrà che essere fruttuosa e aiuterà la pallavolo femminile siracusana a crescere sempre più".

Si avvicina intanto il giorno del debutto in campionato. Sabato 27 ottobre alle 17,30 l’Eurialo Siracusa giocherà la prima partita al PalaCorso contro il Comiso, squadra esperta e di valore.