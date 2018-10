Droga ai giovani di Piazza Armerina, arrestati 7 extracomunitari

Sette extracomunitari ospiti in diverse strutture d’accoglienza tra le province di Enna e Caltanissetta sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di aver spacciato droga vicino alle scuole, nei centri di aggregazione e all’interno della villa comunale di Piazza Armerina. Proprio il parco comunale del paese in provincia di Enna sarebbe stato il punto dove avveniva lo scambio di droga. Un vero e proprio mercato all’aperto per lo spaccio di marijuana ed hashish. Gli agenti hanno arrestato i ragazzi in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa a conclusione di indagini coordinate dalle Procure di Enna e Caltanissetta. Alcuni indagati all’epoca dei fatti erano minorenni. I poliziotti hanno effettuato una ventina di perquisizioni anche a casa degli arrestati e di numerosi altri giovani di Piazza Armerina, tutti indagati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. All’operazione, denominata “Marijuana park”, hanno partecipato un centinaio di poliziotti, fra cui, anche personale della polizia scientifica e dei reparti speciali dei cinofili, e dei reparti prevenzione crimine.