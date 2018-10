Siracusa, consiglio comunale dei ragazzi, baby sindaco e baby assessori ricevuti da Italia

Misure per trasformare la città sempre più a misura di bambino. Questi i suggerimenti del baby sindaco di Siracusa, Leonardo Tiralongo, e un gruppo di baby assessori che sono stati ricevuti oggi a palazzo Vermexio dal sindaco, Francesco Italia.

Il Consiglio comunale dei ragazzi è un progetto nazionale dell'Unicef finalizzato alla diffusione, sin dalla giovane età, della cultura civica, della conoscenza delle istituzioni e di presa di coscienza dei problemi della città.

"La chiave di tutto – ha detto Italia ai ragazzi – è nella parola partecipazione. Chi si assume la responsabilità di governare deve trovare le soluzioni secondo un'idea di città e dei servizi il più possibile condivisa ma ogni singolo cittadino deve dare il proprio contributo e assolvere ai propri doveri. Tutto questo si realizza proprio attraverso la partecipazione e l'ascolto reciproco ed è per tale ragione che il vostro progetto è importante". Il baby sindaco, Leonardo Tiralongo, ha annunciato al sindaco Italia incontri periodici per sottoporre le idee che saranno elaborate nel corso di questa esperienza.