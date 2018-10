Siracusa calcio, Pagana rimane al suo posto

Riconfermata piena fiducia all'allenatore del Siracusa, Giuseppe Pagana. La decisione è stata presa ieri sera al termine di un vertice societario cui hanno partecipato il Presidente Giovanni Alì, l'Amministratore delegato Nicola Santangelo e il Direttore sportivo Antonello Laneri.

“Siamo consapevoli della classifica e del momento difficile che la squadra sta attraversando, soprattutto dal punto di vista dei risultati – hanno spiegato i 3 dirigenti – ma riteniamo che non sia questo il momento di un cambio alla guida tecnica, anche se tutti devono adesso considerarsi in discussione. Abbiamo avviato un percorso che non consideriamo ancora esaurito”.

Intanto da oggi gli allenamenti della squada si svolgeranno a porte chiuse, probabilmente per far lavorare tecnico e giocatori in tranquillità.