Il presidente Mattarella firma il decreto fiscale

Il presidente Sergio Mattarella ha firmato il decreto fiscale. Il testo è arrivato al Quirinale dopo l'ok della Ragioneria. Dopo l'ultimo passaggio chiarificatore nel consiglio dei ministri di sabato scorso, la bollinatura è arrivata nella tarda serata di ieri.

C'è il mini condono su quanto dichiarato, che si realizza con una dichiarazione integrativa che ha tetti ben precisi ma sarà più ampia - fino a 30.000 euro - per i contribuenti che fanno 'nero' ma hanno dichiarato meno di 100mila euro. C'è il "saldo e stralcio" sulle cartelle di chi ha avuto difficoltà economiche, i cui contenuti saranno presto formalizzati in Parlamento. Ci sono poi la cancellazione per le mini cartelle sotto i 1.000 euro, la rottamazione Ter per tutte le cartelle, e due sanatorie ad hoc per le liti e per chi ha avuto solo un verbale di accertamento.