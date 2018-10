Lentini, sopralluogo di Cafeo sui luoghi dell'alluvione

Ieri il deputato regionale Giovanni Cafeo ha effettuato un sopralluogo nel Lentinese dove l'alluvione dei giorni scorsi ha causato gravi danni.

"Gran parte dei danni - commenta Cafeo - si sarebbero potuti evitare semplicemente attuando la normale manutenzione del territorio, avendo cura degli alvei per evitare accumuli di sfalci e detriti. Non serve essere dei tecnici o degli indovini - continua - per capire cosa potrà succedere alla prossima pioggia visto che praticamente tutti i ponti di attraversamento di fiumi e canali sono ostruiti e che gli argini si trovano in una situazione quanto meno precaria. E' indispensabile - conclude - pianificare per tempo, destinando le risorse necessarie per un piano di manutenzione regolare del territorio".