Siracusa, rapina in tabaccheria: bottino sigarette e 250 euro

Rapina ieri sera in una tabaccheria di Via Mosco a Siracusa.

In azione un individuo con il volto travisato e armato di un coltello da cucina, che, dopo aver minacciato i titolari dell’esercizio commerciale, si è impossessato di una decina di stecche di sigarette e di circa 250 euro. Una volta arraffati i soldi, si è dileguato. Indagini in corso da parte della Polizia.