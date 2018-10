Siracusa, sversamento fognario in Ortigia: tecnici Siam sul posto

Sversamento fognario questa mattina presto in Ortigia. Sono già a lavoro i tecnici Siam per risolvere il problema, causato da un'otturazione.

Qualora dovessero verificarsi casi analoghi, i cittadini possono contattare lo 0931409797 per la segnalazione guasti attivo 24h su 24 per parlare direttamente con i tecnici e segnalare eventuali disservizi.