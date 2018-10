Innovazione e la Responsabilità Sociale per le Imprese, a Siracusa arriva l'alta formazione

Siracusa sarà sede di corsi di formazione di alto livello. Si tratta di un risultato ottenuto dalla Unicoop, frutto di un accordo con l’Istituto Europeo di Studi Universitari.

Il corso avrà come oggetto la Innovazione e la Responsabilità Sociale per le Imprese con 30 ore di didattica frontale e 30 ore di studio individuale. La formazione non sarà solo di tipo teorico ma anche pratico.

La prima azione formativa fra qualche settimana, dopo la raccolta di adesioni da parte di neolaureati , professionisti ed imprenditori. Azione formativa che sarà assolutamente gratuita fino ad esaurimento posti e alla quale ci si potrà iscrivere entro il prossimo 10 novembre inviando una mail e dati anagrafici e di contatto a segretaria@lbconsultingsrls.it.

“La scelta di Siracusa come sede di Alta Formazione dell’Istituto Europeo di Studi Universitari - dice il presidente di UniCoop Avv Daniele Amato - è motivata dalla sua posizione geografica ce consente una offerta ed una partecipazione mediterranea.”

Requisito minimo di accesso è il possesso di un diploma di Scuola Media Superiore.