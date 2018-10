Manovra, il Governo si prepara alla bocciatura

Si sarebbe affrontata anche la possibilità di snellire fin da subito la manovra, nel vertice di governo di ieri sera a Palazzo Chigi che ha visto presenti oltre al premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e i ministri Giovanni Tria e Danilo Toninelli. Ma a tarda sera Salvini frena. "La bocciatura dell'Ue è pressoché certa ma reddito di cittadinanza e quota 100 non cambiano", sottolinea il leader della Lega dopo aver cenato con il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio. Due i temi principali affrontati nel vertice di Palazzo Chigi: come reagire domani alla bocciatura da parte dell'Ue e il tema del condono edilizio per i residenti di Ischia come misura post-sisma. E sul tavolo, caldeggiata da Tria, si sarebbe ripresentata la la possibilità di "snellire" fin da subito il testo, senza eliminare le principali misure, ma scrivendole in modo tale da ridurne l'impatto sul tetto deficit/Pil.