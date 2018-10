Pedopornografia on line, perquisizioni anche in provincia di Siracusa

C'è anche la provincia di Siracusa tra quelle in qui sono state effettuate perquisizioni nell'ambito di un'operazione contro la pedopornografia on line condotta dalla Polizia postale di Catania, coordinata dalla Procura Distrettuale etnea.

In 15 italiani sono stati denunciati, di cui uno è stato arrestato, e circa 200 stranieri che saranno segnalati alle autorità di vari Paesi. L'indagine denominata "Showcase" trae origine da un'attività di monitoraggio sul web e dal successivo rinvenimento, su una piattaforma di un Paese estero, di un forum con pagine dedicate alla pornografia minorile contenenti immagini e commenti che istigavano alla commissione di atti sessuali su minorenni postati da centinaia di utenti. Nel corso delle perquisizioni è stato arrestato un indagato di 32 anni residente a Verona poiché trovato in possesso di centinaia di file pedopornografici di rilevante gravità. Il Gip del Tribunale veneto ha convalidato l'arresto. Perquisizioni eseguite anche nelle province di Belluno, Bergamo Bologna, Ferrara, Milano, Potenza, Torino, Verona e Vercelli.