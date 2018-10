La provincia di Siracusa seconda in Sicilia per reati denunciati, in aumento quelle per truffa, riciclaggio e violenze sessuali

La provincia di Siracusa si piazza al 33° posto tra le province italiane per numero di reati denunciati.

A dirlo sono i dati riferiti al 2017 forniti al Sole 24 Ore dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno, che fotografano unicamente i delitti “emersi” in seguito alle segnalazioni delle Forze di Polizia. Restano nell’ombra i fenomeni di microcriminalità, anch’essi diffusi sul territorio, ma che per diversi motivi sfuggono al controllo delle autorità oppure la cui comunicazione da parte delle vittime non è affatto scontata.

In ambito regionale la provincia aretusea, con 15.513 reati denunciati, è seconda soltanto a quella di Catania.

Se scendiamo nello specifico dei singoli reati nella graduatoria di omicidi, volontari, tentati omicidi e infanticidi, la provincia di Siracusa si trova al 16° posto con un decremento del 20% nelle denunce; per i furti si piazza 39ma con 7215 furti denunciati tra quelli con destrezza, a strappo, nelle abitazioni e negli esercizi commerciali; per le rapine scende al 53° posto, per l'usura va al 43°. Occupa le posizioni alte alte nella classifica delle estorsioni: la provincia di Siracusa è sesta con 90 estorsioni denunciate, seppur in decremento del 16,67% ed è prima tra le province siciliane. E' 46ma per gli incendi, 33ma per reati connessi agli stupefacenti, 45ma per associazione a delinquere e 14ma per le denunce per associazione mafiosa.

In aumento, invece, le denunce per riciclaggio: sono state 15 con un incremento del 36,36%; in aumento le denunce per truffa e frode informatica: sono state 987 con un +8,94% e le denunce per violenze sessuali: sono state 26 nel 2017 con un incremento del 36,84%.

