Siracusa, inizia la demolizione di Villa Abela: è polemica

Comincia la demolizione di Villa Abela, una delle ville liberty che insistono su via Arsenale a Siracusa.

Nelle scorse settimane l'allarme lanciato da Sos Siracusa e l'atto di indirizzo della giunta comunale con la quale invitava il dirigente del settore Territorio del Comune ad "approfondire la vicenda, valutando la possibilità di una sospensione del permesso a costruire, e un invito all'assessorato regionale ai Beni culturali a verificare la regolarità delle procedure”.

E arriviamo, invece, all'inizio degli interventi di demolizione: "L’ennesima brutta pagina della storia recente della nostra città. A prescindere dai pareri rilasciati dagli enti preposti, assistiamo inermi alla demolizione di una Villa Liberty dei primi del secolo - commenta Sos Siracusa - per la realizzazione di altri condomini di cui la città non ha proprio bisogno. Oggi più che mai - aggiunge - è necessaria una presa di posizione forte sulle linee d’indirizzo del prossimo PRG, per evitare di arrivare “troppo tardi” davanti a scelte urbanistiche poco condivise".

Ancora più caustico il commento dell'assessore comunale alla cultura, Fabio Granata: "Chi doveva tutelare non ha tutelato...Chi doveva decidere ha rimandato la decisione...Chi aveva consapevolezza della follia si è girato dall’altra parte o ha fatto finta di intervenire ma poi ha sospeso...la sospensiva.

Da domani in molti hanno perso per sempre il diritto alla parola sulla tutela dei Patrimonio. Stavolta ha vinto la prepotenza in una città di pavidi e di ipocriti".