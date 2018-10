Siracusa, sit in dell'Ona per la tutela dei lavoratori esposti ad amianto. VIDEO

Una lettera inviata al vicepresidente del Consiglio oltre che ministro del Lavoro Luigi Di Maio per chiedere il riconoscimento dei diritti dei lavoratori esposti ad amianto. Ad inviarla è il coordinatore regionale dell'Ona, Calogero Vicario che chiede la giusta attenzione del Governo nei confronti dei lavoratori di tutta la zona industriale del siracusano, spesso costretti a ricorrere al contenzioso con l'Inps per avere il riconoscimento di diritti altrove riconosciuti.

Da qui la decisione di indire una mobilitazione pacifica per tutta la settimana.

Di seguito l'intervista con Calogero Vicario, coord. regionale Ona