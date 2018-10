Floridia, presentazione libro "Davide e il mistero Qwerty"

Sarà venerdì 26 ottobre alle 17.30 l'ultimo appuntamento del mese di ottobre per la sezione scuola. Il team di Floridia in biblioteca, in collaborazione con la casa editrice Verba Volant, propone ai ragazzi degli istituti comprensivi di Floridia di trascorrere un pomeriggio in biblioteca.

"Una storia di scoperte e rivelazioni, di oggetti dimenticati che riprendono vita, ma soprattutto di una grande amicizia, quella tra Davide ed Eustachio, ex-riparatore di macchine da scrivere ormai in pensione: insieme riannoderanno il filo del mistero Qwerty, che lega i primi prototipi di pianoforte letterario, nati già a metà del Diciannovesimo secolo, ai tablet di ultima generazione, e renderà la loro estate davvero indimenticabile".