Priolo, minaccia ex fidanzata di diffondere foto hard

Aveva avuto con lei una relazione sentimentale durata tre anni, e interrotta la scorsa estate. Comincia proprio dal mese di agosto l'incubo per la vittima, che si è vista recapitare messaggi e telefonate minatorie dal suo ex compagno che la minacciava di diffondere foto e messaggi hard se le non si fosse ancora concessa sessualmente a lui. Le minacce non erano solo telefoniche, ma anche fatte di persona perchè lui la seguiva anche nei posti frequentati da lei.

Si tratta di un uomo di 46 anni residente a Priolo Gargallo, già conosciuto alle forze di polizia, indagato per i reati di atti persecutori e tentata violenza sessuale.

Nei suoi confronti, ieri, la Polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari.

All'uomo è stato notificato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, facendogli obbligo di mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri dalla stessa e dalla propria abitazione, col divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo telefonico e telematico.